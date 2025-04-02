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14:36, 2 апреля 2025Россия

Совфед одобрил закон о дополнительном отпуске для одной категории россиян

Совфед одобрил право родственников раненых бойцов СВО на дополнительный отпуск
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сенаторы Совфеда одобрили закон о праве родственников раненых участников специальной военной операции (СВО) на дополнительный отпуск. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты Госдумы приняли закон сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 1 апреля. Документ вносит в статью 128 Трудового кодекса России изменения, которые дадут родителям, супругам и детям раненых военнослужащих возможность взять неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. Помимо этого, в случае смерти участника СВО его родственники смогут оформить отпуск на 14 дней на аналогичных условиях — без компенсации заработной платы.

Как следует из заключения социального комитета Совфеда, данный закон повысит уровень защищенности россиян из категории семей военных, а также поспособствует более быстрому восстановлению участников СВО после ранения.

ЖЗЛ
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