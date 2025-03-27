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15:15, 27 марта 2025Россия

В России предложили ввести новую меру поддержки для семей попавших в плен бойцов СВО

Москалькова: Нужно ввести соцсопровождение для семей попавших в плен бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России предложили ввести новую меру поддержки для семей попавших в плен бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. С инициативой ввести соцсопровождение для близких военнопленных выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, на сегодняшний день возможность социального сопровождения получают члены семей без вести пропавших участников СВО. Его ведут сотрудники фонда «Защитники Отечества».

«Нужно, чтобы и семьи военнослужащих, попавших в плен, тоже были окружены заботой», — обозначила Москалькова.

Кроме того, уполномоченный предложила распространить выплату единовременного пособия на детей не вернувшегося с фронта участника СВО также на детей, родившихся уже после его смерти.

Ранее Москалькова предложила разработать закон о статусе пропавших без вести во время боев. В частности, она инициировала необходимость прописать, какие меры предпринимаются всеми субъектами поиска без вести пропавших военнослужащих.

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