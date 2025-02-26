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13:24, 26 февраля 2025Россия

Москалькова предложила разработать закон о пропавших без вести во время боев

Москалькова: В России нужно разработать закон о без вести пропавших в ходе боев
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России необходимо разработать федеральный закон о без вести пропавших в ходе боевых действий, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее слова передает ТАСС.

«С учетом практики ряда зарубежных стран, прежде всего переживших вооруженные конфликты, целесообразно было бы рассмотреть вопрос о подготовке федерального закона о без вести пропавших, об их статусе», — сказала омбудсмен.

По ее мнению, нужно определить понятие без вести пропавших военнослужащих и порядок сдачи ДНК родственников. Кроме того, там важно прописать, какие меры предпринимаются всеми субъектами поиска без вести пропавших военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения по усовершенствованию механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции (СВО), и поддержки их семей. Оборонное ведомство должно предоставить свои идеи до 1 апреля. Глава государства также поручал проработать вопрос о внедрении обязательной геномной регистрации участников СВО.

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