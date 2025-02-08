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14:24, 8 февраля 2025Россия

Путин дал поручение по обязательной геномной регистрации участников СВО

Президент РФ Путин поручил решить вопрос о геномной регистрации участников СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение о проработке вопроса о внедрении обязательной геномной регистрации участников специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО). Поручение дано после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

Срок выполнения поручения до 1 июля 2025 года. Глава государства назвал хорошей идею сбора ДНК-материала, предложенную Юлией Белеховой из Комитета семей воинов Отечества на заседании Совета, так как поступает много обращений родственников с просьбой о помощи с поисками пропавших без вести в зоне СВО.

Поручения даны министру обороны Андрею Белоусову, председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Минфина Антону Силуанову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову.

29 января сообщалось, что жительнице Новосибирска пришлось идти в суд, так как ее муж, участвующий в СВО, пропал «где-то между линией фронта и моргом».

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