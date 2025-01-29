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09:22, 29 января 2025Россия

Россиянка рассказала о пропавшем «где-то между линией фронта и моргом» муже

Жительница Новосибирска в суде доказала смерть мужа на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Новосибирска в суде доказала смерть мужа на специальной военной операции (СВО) на Украине. По ее словам, военнослужащий пропал «где-то между линией фронта и моргом», пишет NGS.RU.

Россиянин подписал контракт с Минобороны и известил семью об этом уже по факту — перед самым отъездом на СВО. Летом 2023 года стало известно, что мужчина уже не вернется с фронта.

«Последний раз он 16 июня 2023 года позвонил по видеосвязи. А уже 18-го позвонил его сослуживец. Не мне, а старшему ребенку. Сказал: "Папку снайпер снял". Ну и все», — вспомнила женщина.

Когда россиянка попыталась выяснить, что произошло, у командования, ей сначала сообщили, что мужа якобы направили в патологоанатомическое отделение в Ростовской области. Однако там никакой информации о бойце ей выяснить не удалось.

«Я уж везде ходила, и в нашу администрацию к [главе Ушинского района Олегу] Конюку. Он говорит: "Я как ни справляюсь о нем, никто ничего не знает. Как сквозь землю провалился". (...) Год прошел, и тишина», — рассказала она.

Позднее военный из Новосибирской области привез женщине документы мужа и рассказал в деталях о том, что произошло на фронте. Вскоре после этого прекратились выплаты по контракту на банковскую карту. «Выплаты его сразу закончились, резко. Его не стало, и сразу выплат не стало», — отметила россиянка.

Жене бойца СВО пришлось через суд сначала признавать мужа безвестно отсутствующим, а затем доказывать его смерть на СВО. «Мы и татуировки описывали, и ДНК сдавали, и никто его найти не мог. Если бы не суд, я бы наверно ничего не смогла», — заметила она.

Ранее жительница Волгограда нашла сына в морге после звонка из зоны СВО со словами «везут обнулять». Сын успел ей сообщить, что у него отняли жетон и военный билет и увозят в неизвестном направлении.

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