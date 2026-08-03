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09:21, 3 августа 2026Экономика

Московские торговые центры столкнулись с массовым закрытием магазинов

«Ъ»: В торговых центрах Москвы за год закрылись 2,3 тысячи объектов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

За год (с начала июля 2025-го по конец июня 2026-го) в столичных торговых центрах закрылись в общей сложности 2,3 тысячи объектов розничной торговли. О массовой тенденции сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Магазин магазинов».

Значительная часть закрытий в рознице, уточнили эксперты, пришлась на фешен-сегмент (около 50-60 процентов), на долю бытовой техники и электроники — 8,6 процента, товаров для дома — 5,7 процента. В сложившихся на внутреннем рыке реалиях (рост издержек, падение спроса, дорогая аренда), отметили в Российском совете торговых центров, тенденция становится все более массовой.

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При этом новые открытия не могут в полной мере компенсировать негативную динамику как в плане количества точек (только 80 процентов), так и в контексте занимаемых площадей (75 процентов), поясняют эксперты. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин объяснил подобный расклад в столичной рознице с массовой оптимизацией сетей.

Такая динамика фиксируется в том числе на фоне усиливающейся склонности россиян к экономии. В первой половине года, указывали в Центробанке, граждане стали чаще отказываться от дорогостоящих покупок и активнее делать выбор в пользу недорогих товаров. Чем менее обязательна покупка, тем заметнее экономия, констатировали в регуляторе. С учетом замедления роста реальных доходов населения, сходятся во мнении эксперты, тренд может сохраниться надолго. Одними из главных пострадавших при таком раскладе окажутся торговые центры, которые перестали отвечать потребностям граждан, пришли к выводу аналитики.

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