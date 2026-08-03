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10:05, 3 августа 2026Мир

В ЕС произошел раскол из-за Сеуты и эгоизма

FT: Инцидент в Сеуте вызвал раскол внутри ЕС, поскольку реакция стран была эгоистичной
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Инцидент с мигрантами в испанской Сеуте вызвал раскол внутри Европейского союза (ЕС), поскольку реакция стран была эгоистичной. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что реакция членов объединения на приток мигрантов была поспешной и рискует подорвать доверие общественности к пограничной политике союза.

«Паника красноречиво говорит о политическом моменте, в котором находится ЕС: начало грядущего цикла выборов в Германии, Франции, Испании, Польше и Италии, где действующим президентам угрожают крайне правые антииммиграционные группировки», — говорится в статье.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема также заявил о внутреннем расколе ЕС из-за прорыва мигрантов в Испанию. Он обратил внимание, что вместо солидарности со страной европейские государства начали принимать меры против нее.

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