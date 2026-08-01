В Европе заявили о расколе ЕС из-за прорыва мигрантов в Испанию

Финский политик Мема заявил о расколе ЕС из-за прорыва мигрантов в Испанию

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о внутреннем расколе Евросоюза (ЕС) из-за прорыва мигрантов в Испанию. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в соцсети X.

Мема обратил внимание, что вместо солидарности с Испанией европейские государства начали принимать меры против нее. Он также отметил, что иммиграционный кризис был использован для подрыва суверенитета Испании.

Испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.