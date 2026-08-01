В российском городе возбудили дело после видео со стрельбой по детям-питбайкерам

В Калуге завели уголовное дело после видео со стрельбой мужчины по детям-питбайкерам

В Калуге возбудили уголовное дело после видеозаписи со стрельбой мужчины по детям-питбайкерам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по региону.

По информации ведомства, в интернете была опубликована запись конфликта между жильцом дома на улице Кибальчича и молодыми людьми. В ходе него мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые в тот момент «находились во дворе жилого дома на питбайках».

По факту инцидента в российском городе возбудили уголовное дело. «Следственным органом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство")», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге вандалы напали на пару за просьбу не рисовать граффити на заборе. В результате молодые люди брызнули женщине в лицо краской, а в ее супруга выстрелили из перцового пистолета.