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15:20, 1 августа 2026 (обновлено: 15:26, 1 августа 2026)Россия

В российском городе возбудили дело после видео со стрельбой по детям-питбайкерам

В Калуге завели уголовное дело после видео со стрельбой мужчины по детям-питбайкерам
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Калуге возбудили уголовное дело после видеозаписи со стрельбой мужчины по детям-питбайкерам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по региону.

По информации ведомства, в интернете была опубликована запись конфликта между жильцом дома на улице Кибальчича и молодыми людьми. В ходе него мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые в тот момент «находились во дворе жилого дома на питбайках».

По факту инцидента в российском городе возбудили уголовное дело. «Следственным органом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство")», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге вандалы напали на пару за просьбу не рисовать граффити на заборе. В результате молодые люди брызнули женщине в лицо краской, а в ее супруга выстрелили из перцового пистолета.

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