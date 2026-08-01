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15:32, 1 августа 2026 (обновлено: 15:40, 1 августа 2026)Путешествия

Опытная российская путешественница назвала подходящие для первой поездки за границу страны

Тревел-блогерша Ершова назвала Кавказ лучшим регионом для знакомства с заграницей
Алина Черненко

Фото: Thomas Eisenhuth / Getty Images

Опытная российская путешественница Марина Ершова назвала соотечественникам страны, подходящие для первой поездки за границу. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что один из лучших регионов для знакомства с зарубежьем — Кавказ. По ее словам, перелет туда относительно недолгий, кухня — великолепная, а люди — гостеприимные.

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Ершова призналась, что Азербайджан покорил ее своими рынками, где ей хотелось купить половину продуктов из-за их красоты. По ее словам, русский язык в этой стране не редкость и потеряться у туристов вряд ли получится.

«Отдельной любовью» россиянка назвала Армению. «Там все как-то по-домашнему. Люди могут запросто начать разговор, подсказать дорогу, угостить фруктами или рассказать историю своей семьи. А какие там горы…» — восхитилась путешественница.

Третья страна, которую блогерша включила в свой список, — Грузия. Несмотря на то что русский язык там воспринимается по-разному, в туристических местах, гостиницах и кафе часто удается объясниться именно на нем, подчеркнула она.

Кроме того, к числу подходящих для первой заграничной поездки стран россиянка отнесла Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию. «Страшно не ехать. Страшно решиться. А дальше понимаешь, что люди почти везде остаются людьми. Кто-то поможет, улыбнется, объяснит дорогу буквально на пальцах. Мир оказывается намного добрее, чем его иногда показывают в новостях», — заключила автор.

Ранее другая россиянка побывала в Азербайджане и назвала несколько причин, по которым другим туристам стоит его посетить. По ее словам, там дешевле, чем в Турции, колоритнее, чем в ОАЭ, и вкуснее, чем где-либо на планете.

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