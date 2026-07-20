Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 20 июля 2026Путешествия

Россиянка описала страну бывшего СССР фразой «вкуснее, чем где-либо на планете»

Алина Черненко

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российская тревел-блогерша побывала в Азербайджане и назвала несколько причин, по которым другим туристам стоит его посетить. Мнением она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

«Там дешевле, чем в Турции, колоритнее, чем в ОАЭ, и вкуснее, чем где-либо на планете. Здесь вам и древность, и современная архитектура, и горные пейзажи, и ласковое море в одном флаконе», — такими фразами описала эту страну бывшего СССР путешественница.

Материалы по теме:
Советская сказка. Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Советская сказка.Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
3 августа 2021
Где отдыхать на Каспийском море в 2026 году? Лучшие курорты и пляжи
Где отдыхать на Каспийском море в 2026 году?Лучшие курорты и пляжи
13 января 2026

Она пояснила, что в столице Азербайджана Баку древний Восток встречается с будущим — лабиринты Старого города там соседствуют с ультрасовременными «Пламенными башнями» и Центром Гейдара Алиева архитектора Захи Хадид.

Всего в часе езды от Баку находится заповедник Гобустан с тысячами древних петроглифов, а рядом с ними — грязевые вулканы, похожие на поверхность Марса или Луны. Еще одна достопримечательность, о которой рассказала блогерша, — древнее высокогорное село Хыналыг.

«Дорога туда — отдельный аттракцион: крутой серпантин, безопасно проходимый лишь летом в сухую погоду. Но когда вы подниметесь на высоту 2,2 тысячи метров, увидите эти домики, прилепившиеся к склону, и услышите тишину, которую нарушают только ветер и блеяние овец, то поймаете истинный дзен», — пообещала россиянка.

Путешественница также отметила, что насладиться солнцем, морем и песком у туристов получится на пляжах Мардакяна, которые находятся в курортном поселке примерно в 35-40 километрах от Баку. Там нет толп отдыхающих, а летом вода в море — как парное молоко.

Из блюд национальной кухни соотечественница посоветовала попробовать садж, кебаб из баранины, осетрину в гранатовом соусе, кутабы с зеленью и мясом, пахлаву и варенье из грецких орехов, гранатовый сок, местное вино и чай с тимьяном. «Это гастрономический рай», — заключила автор.

Ранее Азербайджан анонсировал возобновление ряда прямых рейсов с Россией. Восстановление полетов ожидается в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Произошел сдвиг настроения». В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией
    На Украине за скандалом с Федоровым пропустили другую важную отставку
    Россиянка описала страну бывшего СССР фразой «вкуснее, чем где-либо на планете»
    Собянин назвал число летевших в сторону Московского региона беспилотников
    Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе
    Сексолог дала советы для незабываемого виртуального секса
    Жертву таинственного убийцы опознали через 50 лет
    Раскрыты схемы мошенников для вовлечения россиян в преступные схемы
    Трамп высказался о новом ударе по Ирану
    Раскрыты сроки пополнения США истощенных из-за конфликта с Ираном запасов Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok