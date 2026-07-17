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15:31, 17 июля 2026Путешествия

Бывшая страна СССР анонсировала возобновление ряда прямых рейсов с Россией

Азербайджан сообщил о возобновлении ряда прямых рейсов с Россией
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшая страна СССР анонсировала возобновление ряда прямых рейсов с Россией — речь идет об Азербайджане. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, пишет ТАСС.

«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений», — сообщил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Ранее Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 российских городов. Ограничения затронут Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Минводы, Волгоград, Сочи, Уфу, Самару, Саратов и Нижний Новгород.

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