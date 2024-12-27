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15:30, 27 декабря 2024Путешествия

Азербайджанская авиакомпания приостановила полеты еще в три российских города

AZAL приостановила полеты во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов
Алина Черненко

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты еще в три российских города: Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее 27 декабря в авиакомпании заявили, что ограничения на полеты коснутся таких городов, как Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Представители AZAL уточнили, что такие меры приняли с учетом первичных данных расследования и возможных рисков в области безопасности полетов.

Пассажирский лайнер AZAL потерпел крушение в городе Актау, Казахстан, выполняя рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе семь россиян. Окончательной версии причин трагедии пока нет, на месте происшествия нашли черные ящики. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы была сложной: из-за террористических атак украинских беспилотников вводился план «Ковер».

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