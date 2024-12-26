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18:36, 26 декабря 2024Путешествия

Найден еще один черный ящик разбившегося в Казахстане самолета

Найден еще один черный ящик разбившегося в Казахстане самолета AZAL
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

Найден еще один черный ящик самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося в Казахстане 25 декабря. Об этом сообщило агентство «Казинформ» в Telegram-канале.

Оба самописца направят управлению по расследованию авиапроисшествий, рассказал транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев. Помимо этого, были проведены допросы пострадавших и работников наземной службы.

«Произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем», — добавил он.

Самолет Embraer авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, выжили 29 человек. Десятерых жертв катастрофы уже опознали, в их числе трое — россияне.

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