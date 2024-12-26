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17:30, 26 декабря 2024Путешествия

Стало известно о 10 опознанных жертвах крушения самолета в Казахстане

МЧС Казахстана: опознаны тела 10 пассажиров упавшего в Казахстане самолета AZAL
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

В Казахстане опознали тела 10 пассажиров самолета AZAL (Azerbaijan Airlines), упавшего в Актау. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным МЧС республики, в числе опознанных жертв трое россиян, трое граждан Казахстана и четверо азербайджанцев.

Самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, 38 из них не выжили.

Ранее сообщалось, что в числе участников рейса был бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев. Он летал в Баку по личным делам и находился в самолете в качестве пассажира. Спасти россиянина не удалось.

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