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13:01, 26 декабря 2024Путешествия

Российский бортпроводник оказался среди пассажиров упавшего в Актау самолета и не выжил

Бортпроводник «Уральских авиалиний» не выжил в упавшем в Актау самолете AZAL
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Administration of Mangystau region / Reuters

Бортпроводник «Уральских авиалиний» оказался среди пассажиров самолета AZAL, упавшего в Актау, и не выжил. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского перевозчика.

Известно, что Рамин Агаев был в Баку по личным делам, у него были выходные с 24 по 29 декабря. Накануне компания подтвердила, что ее сотрудник летел этим рейсом, но сначала он значился в числе выживших. Перевозчик выразил соболезнования родным молодого человека.

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По информации портала E1.ru, Агаеву было 28 лет. В 2018 году он окончил Вятский государственный университет (ВятГУ) в Кирове по специальности «Журналистика», однако по профессии не работал.

«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась. Талантливый, умный, добрый. Два последних года жил в Москве, работал бортпроводником, занимался музыкой», — рассказали на факультете, где учился Агаев.

Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в Актау, Казахстан, 25 декабря. На борту было 67 человек, в том числе пассажиры из России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. По последним данным, 38 человек не выжили.

Из 16 российских граждан удалось спасти девятерых. Их доставили в Москву спецбортом МЧС, сейчас с ними и их родственниками работают психологи.

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