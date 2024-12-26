Выживших при крушении самолета в Казахстане пассажиров отправили в Москву

Выживших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане пассажиров отправили из Актау в Москву спецбортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Уточняется, что из девяти пострадавших один — ребенок. Психологи оказывают экстренную помощь родственникам пассажиров самолета.
Самолет азербайджанской авиакомпании упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.