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10:47, 26 декабря 2024Путешествия

Выживших при крушении самолета в Казахстане пассажиров отправили в Москву

МЧС России: выживших после крушения самолета в Актау отправили в Москву
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Выживших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане пассажиров отправили из Актау в Москву спецбортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Уточняется, что из девяти пострадавших один — ребенок. Психологи оказывают экстренную помощь родственникам пассажиров самолета.

Самолет азербайджанской авиакомпании упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.

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