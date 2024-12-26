Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

Появился список погибших при крушении самолета AZAL в Казахстане россиян

Появился список погибших и пострадавших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау на западе Казахстана россиян.

Среди погибших граждан РФ числятся семь человек: Рамин Агаев, Мухаммадали Еганов, Заира Атсаева, Нармина Игидова, Исмаил Исмаилов, Зинат Сайдулоев и Арби Убаев. Пострадали при крушении самолета девять россиян: Мадина Арсбаева, Медин Джамалуллиал, Эдиев Уваисмр, Джамиля Бислиева, Джейран Арсбаева, Арби Яндаров, Кристина Евстигнеева, Заур Мамедов, Субкхонк Рахимов.

Опубликован список погибших казахстанцев

МЧС Казахстана опубликовало список граждан страны погибших при крушении самолета в Актау.

По данным министерства, жертвами стали уроженец Мангистауской области Сандибек Тулесинов, уроженец Мангистауской области Бауыржан Джумагулов, уроженка Мангистауской области Галина Махсудова, уроженка Алматы Гаухар Шаймерденова и ее 11-летний сын Жумагат Эльдар, а также уроженка Костанайской области Салима Джутаева.

Помимо шести погибших граждан Казахстана на борту находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии.

В самолете находились пять членов экипажа. По словам министра транспорта Казахстана Марат Карабаева, трое из них выжили.

Экипаж — пять человек. Из них два человека погибли, три выжили Марат Карабаева Министр транспорта Казахстана

Тела пассажиров и членов экипажа в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Для перевозки пострадавших был запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка будет осуществлена в том случае, если медики подтвердят, что состояние здоровья позволяет перелет.

Азербайджанский премьер-министр Али Асадов, в свою очередь, заявил, что Баку принимает меры по эвакуации граждан Азербайджана из казахского Актау. «Принимаются соответствующие меры в связи с организацией эвакуации в нашу страну граждан Азербайджана, проходящих лечение в Актау», — сказал он.

Расследование авиакатастрофы проводит Казахстан

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование авиакатастрофы в Актау проводят правоохранители страны.

Происшествие произошло на нашей территории, расследование под контролем Генеральной прокуратуры [Казахстана], также расследование проводится МВД и нашими авиавластями Канат Бозумбаев Вице-премьер Казахстана

Вице-премьер республики добавил, что на месте присутствуют в том числе представители Азербайджана. По его словам, они также будут принимать участие в расследовании.

Ранее следователи нашли черный ящик самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Скоро следователи приступят к расшифровке речевого самописца.