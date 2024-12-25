Власти Казахстана назвали расследующую авиакатастрофу в Актау страну

Бозумбаев: расследование авиакатастрофы в Актау проводится МВД Казахстана

Расследование авиакатастрофы в Актау проводят правоохранители Казахстана. Об этом заявил вице-премьер страны Канат Бозумбаев изданию Tengrinews.kz.

«Происшествие произошло на нашей территории, расследование под контролем Генеральной прокуратуры [Казахстана], также расследование проводится МВД и нашими авиавластями», — сообщил Бозумбаев.

Вице-премьер республики уточнил, что на месте присутствуют в том числе представители Азербайджана. По его словам, они также будут принимать участие в расследовании.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. Он направлялся из Азербайджана в Россию. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.