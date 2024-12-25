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19:28, 25 декабря 2024Бывший СССР

В Азербайджане рассказали о мерах эвакуации граждан после авиакатастрофы в Актау

Баку принимает меры по эвакуации граждан после авиакатастрофы в Актау
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МЧС Казахстана / ТАСС

Баку принимает меры по эвакуации граждан Азербайджана из казахского Актау, где разбился самолет компании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. Об этом заявил азербайджанский премьер Али Асадов, передает РИА Новости.

«Принимаются соответствующие меры в связи с организацией эвакуации в нашу страну граждан Азербайджана, проходящих лечение в Актау», — сказал он.

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря неподалеку от города Актау в Казахстане. Самолет, направлявшийся из Баку в Грозный подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой.

Впоследствии стало известно, что девять граждан России госпитализировали после крушения. Всего на борту было 67 человек, из которых 42 были гражданами Азербайджана.

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