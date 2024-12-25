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19:26, 25 декабря 2024Бывший СССР

Стали известны подробности об экипаже и пассажирах разбившегося в Актау лайнера

Экипаж разбившегося в Казахстане самолета AZAL состоял из граждан Азербайджана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Экипаж разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) состоял из граждан Азербайджана. Об этом написало Посольство России в Казахстане в своем Telegram.

По информации ведомства, на борту было 67 человек, пять из них были членами экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, а также шесть граждан Казахстана и трое — Киргизии.

Сообщается, что девять граждан России госпитализированы после крушения.

25 декабря на западе Казахстана, у города Актау разбился лайнер Embraer 190AR. Он вылетел из Баку и должен был приземлится в Грозном. Однако из-за погодных условий пилоты приняли решение изменить курс на восток и сажать самолет в Актау.

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