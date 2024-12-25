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10:19, 25 декабря 2024Путешествия

Появились подробности о разбившемся в Казахстане пассажирском самолете

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 67 пассажиров
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

На борту разбившегося в Казахстане пассажирского самолета находились 67 путешественников и пять членов экипажа. Подробности появились у Telegram-канала «Комсомольская правда: KP.RU».

Уточняется, что крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 азербайджанской авиакомпании Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Также известно, что изначально самолет летел в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.

Разбилось воздушное судно в городе Актау. На месте катастрофы работают спасатели, среди обломков могут быть выжившие.

Об инциденте стало известно ранее 25 декабря. Лайнер летел из Баку в Грозный и подал экстренный сигнал.

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