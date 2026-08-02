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13:16, 2 августа 2026 (обновлено: 13:19, 2 августа 2026)Бывший СССР

У побережья Финского залива пролетел самолет-разведчик НАТО

ТАСС: У эстонского побережья Финского залива пролетел самолет-разведчик НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bryan Littel / Shutterstock / Fotodom  

В воздушном пространстве стран Прибалтики, включая эстонское побережье Финского залива, был замечен самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

Как сообщил собеседник агентства, борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и пролетел через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Он отметил, что обычно самолет вылетает только в будние дни, а его подъем в выходные является редким случаем.

«Самолет движется на высоте около 10,5 километра вне трасс, установленных для полетов гражданской авиации», — добавил источник. Он отметил, что к пограничным с Россией и Белоруссией районам самолет не приближался.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II два дня подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря. Воздушное судно вылетело 30 июля с румынской авиабазы Михаил Когэлничану до 09:00 мск, долетело до Сочи и обратно, после чего зашло на второй круг. Днем ранее он вылетел в то же время и шел по тому же маршруту.

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