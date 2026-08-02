Собянин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в ресторане в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве. Пост об этом столичный градоначальник опубликовал на своем канале в мессенджере «Макс».
Собянин назвал случившееся жестоким террористическим актом.
«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в публикации.
Как подчеркнул мэр, правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Собянин пообещал, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.
«Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — заключил градоначальник.
Вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади Balzi Rossi взорвалось самодельное взрывное устройство. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. При взрыве женщина, охранник и посетитель скончались.
Утром 2 августа стало известно, что число погибших при взрыве в ресторане выросло до пяти. Два человека скончались в больнице.