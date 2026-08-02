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13:26, 2 августа 2026 (обновлено: 13:30, 2 августа 2026)Россия

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в ресторане в Москве

Собянин выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве. Пост об этом столичный градоначальник опубликовал на своем канале в мессенджере «Макс».

Собянин назвал случившееся жестоким террористическим актом.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в публикации.

Как подчеркнул мэр, правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Собянин пообещал, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.

«Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — заключил градоначальник.

Вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади Balzi Rossi взорвалось самодельное взрывное устройство. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. При взрыве женщина, охранник и посетитель скончались.

Утром 2 августа стало известно, что число погибших при взрыве в ресторане выросло до пяти. Два человека скончались в больнице.

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