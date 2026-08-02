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13:30, 2 августа 2026 (обновлено: 13:35, 2 августа 2026)Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу попытался поднять 190 килограммов и получил пугающую травму

Австралийская звезда реалити-шоу Барредо получил травму колена при поднятии штанги
Маргарита Щигарева

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Бывший участник австралийской версии реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) Ридж Барредо повредил колено, участвуя в состязаниях по тяжелой атлетике. О травме звезды реалити-шоу сообщает 7News.

Барредо попытался поднять штангу весом 190 килограммов, однако упал на бок и принялся корчиться от боли. «Я услышал щелчок [в колене]. По десятибалльной шкале боль была от восьми до девяти. Со мной такое впервые, и это было слегка пугающе», — рассказал он журналистам после того, как его осмотрели медики.

Звезда реалити-шоу позднее отметил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что сделал МРТ. «К счастью, она показала всего лишь вывих надколенника», — отметил Барредо. Он добавил, что намерен вернуться к тяжелой атлетике после восстановления.

Ранее сообщалось, что 65-летняя ведущая Кэрол Вордерман попала в больницу после падения. У нее диагностировали сотрясение мозга.

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