65-летнюю телеведущую госпитализировали без сознания после падения

Валлийская телеведущая Кэрол Вордерман попала в больницу с сотрясением мозга

Известная валлийская телеведущая Кэрол Вордерман сообщила, что попала в больницу после падения. Подробностями случившегося 65-летняя ведущая поделилась в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В последний день мая я споткнулась о корень дерева возле своего дома на пешеходной тропе, упала и ударилась головой. Я потеряла сознание, и меня отвезли в больницу на скорой», — рассказала Вордерман и уточнила, что врачи обнаружили у нее сотрясение мозга.

Вордерман выписали, но на следующий день ведущую начало сильно рвать, поэтому ее снова госпитализировали. Через некоторое время она вновь вернулась домой, но начала испытывать сильные головокружения. Тогда телезвезда обратилась в клинику, которая специализируется на лечении черепно-мозговых травм, и уже вскоре ей стало лучше.

Ранее сообщалось, что интимная жизнь Вордерман стала темой обсуждения членов съемочной группы, работавших на женском теннисном турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. Они случайно попали в эфир, когда восхищались тем, что ведущая встречается сразу с несколькими мужчинами.