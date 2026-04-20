09:25, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

Члены съемочной группы посплетничали о ягодицах ведущей и случайно попали в прямой эфир

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Члены съемочной группы, работавшие на женском теннисном турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, решили обсудить интимную жизнь известной валлийской телеведущей 65-летней Кэрол Вордерман и случайно попали в прямой эфир. На эту оплошность обратили внимание зрители, смотревшие трансляцию на сайте турнира, передает Metro.

Один из членов группы похвалил 65-летнюю Вордерман за ее признание в том, что она встречается сразу с несколькими мужчинами. «Она заявила, что состоит в открытых отношениях с пятью или шестью парнями. Она поступает правильно», — сказал он и добавил, что ведущая также сделала себе пластику ягодиц.

«С пятью или шестью парнями?» — удивился другой член съемочной группы. «Молодец. Вау», — восхитился Вордерман третий.

В 2023 году ведущая в интервью для программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV рассказала, что больше не заинтересована в «поиске одного-единственного», а вместо этого проводит время с пятью друзьями. «Они не знакомы друг с другом, но знают об этом. Это очень честные отношения», — уточнила Вордерман.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Райлан Кларк попал в неловкую ситуацию в прямом эфире шоу «Этим утром». Он вел первый час программы с расстегнутой ширинкой.

