Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:56, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

Телеведущий попал в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за расстегнутой ширинки

Британский телеведущий Райлан Кларк вел прямой эфир с расстегнутой ширинкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: James Manning - PA Images / Kontributor / Getty images

Британский телеведущий Райлан Кларк попал в неловкую ситуацию в прямом эфире шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Сообщается, что Кларк вел первый час программы с расстегнутой ширинкой. Он заметил оплошность во время рекламной паузы. «Приношу извинения всем, кто смотрит нас. Я просто сел и подумал: "Ой, у меня ширинка расстегнута". Такое бывает», — сказал ведущий после того, как шоу вернулось в эфир.

Кларк в шутку добавил, что таким образом «немного проветрился», потому что в студии жарко.

Ранее сообщалось, что телеведущий Саймон Коуэлл опозорился перед зрителями на съемках шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent). Он попал в крайне неловкое положение из-за привычки жевать жвачку.

Перед этим стало известно, что у ведущего программы «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Эда Боллса сломался суфлер во время прямого эфира. Справиться с неприятностью ему помогла коллега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok