Телеведущий попал в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за расстегнутой ширинки

Британский телеведущий Райлан Кларк вел прямой эфир с расстегнутой ширинкой

Британский телеведущий Райлан Кларк попал в неловкую ситуацию в прямом эфире шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Сообщается, что Кларк вел первый час программы с расстегнутой ширинкой. Он заметил оплошность во время рекламной паузы. «Приношу извинения всем, кто смотрит нас. Я просто сел и подумал: "Ой, у меня ширинка расстегнута". Такое бывает», — сказал ведущий после того, как шоу вернулось в эфир.

Кларк в шутку добавил, что таким образом «немного проветрился», потому что в студии жарко.

Ранее сообщалось, что телеведущий Саймон Коуэлл опозорился перед зрителями на съемках шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent). Он попал в крайне неловкое положение из-за привычки жевать жвачку.

Перед этим стало известно, что у ведущего программы «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Эда Боллса сломался суфлер во время прямого эфира. Справиться с неприятностью ему помогла коллега.