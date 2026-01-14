Реклама

Телеведущий попал в неловкую ситуацию в прямом эфире

У британского телеведущего Эда Боллса сломался суфлер во время прямого эфира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Ведущий программы «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV Эд Боллс попал в неловкую ситуацию во время прямого эфира. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел, когда ведущий завершал выпуск передачи. «Итак, это», — сказал Боллс, после чего внезапно замолчал и широко раскрыл глаза. Его коллега Сюзанна Рид быстро сориентировалась и попрощалась со зрителями вместо него.

Издание полагает, что в этот момент у Боллса сломался суфлер, с которого он читал текст.

Ранее сообщалось, что Боллс в эфире шоу «Доброе утро, Британия» похвалил откровенные фото гостьи программы и сделал ей двусмысленный комплимент. Его слова смутили коллегу.

Перед этим Боллс и Рид засыпали политика Зака Полански интимными вопросами. Многих зрителей возмутило поведение ведущих.

