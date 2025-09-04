Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:12, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Телеведущие в эфире засыпали политика интимными вопросами и взбесили зрителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Good Morning Britain / YouTube

Ведущие шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на телеканале ITV Эд Боллс и Сюзанна Рид взяли интервью у нового лидера «Зеленой партии Англии и Уэльса» Зака Полански и в ходе беседы засыпали его интимными вопросами. Выпуск передачи с участием политика вызвал бурные обсуждения в соцсети X: многих зрителей взбесило поведение журналистов, обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире ведущие отметили, что до прихода в политику гость шоу работал гипнотерапевтом. Они напомнили, что несколько лет назад газета The Sun предложила Полански загипнотизировать женщину так, чтобы вызвать у нее рост груди, и тот согласился. После выхода статьи об этом эксперименте Полански заявил, что описанная в материале история искажена, и принес извинения читателям.

Материалы по теме:
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября 2020
Женщины десятилетиями пытаются отстоять право ходить топлес. Как им удалось сделать соски модным трендом?
Женщины десятилетиями пытаются отстоять право ходить топлес.Как им удалось сделать соски модным трендом?
15 января 2024

«Вы верили, что можете увеличивать женщинам грудь и брать за это деньги. О чем вы тогда думали и как изменилось ваше мнение с тех пор?» — поинтересовался у политика Боллс. В ответ Полански сказал, что никогда в это не верил. «То есть вы не говорили женщинам представить себя с большой грудью?» — спросила у него Рид. Политик назвал их разговор абсурдным, однако ведущие продолжили его расспрашивать об эксперименте для The Sun.

Большинство пользователей встали на защиту Полански и раскритиковали ведущих. «В чем смысл этого интервью? Трата времени человека, его пытались выставить дураком. Оба ведущих грубили ему и смотрели на него свысока», — написала Margo72272862. «Это его первый день [в качестве лидера партии], а вы задаете совершенно нелепые вопросы. Я кричала на экран, чтобы Эд и Сюзанна заткнулись и задали вопросы по теме», — возмутилась SammyHenry11. «Позорное интервью», — выразила мнение zarahussain999.

Ранее сообщалось, что 50-летний британский телеведущий Бен Шепард в эфире программы «Этим утром» (This Morning) пошутил про интимную жизнь с женой. Его слова смутили коллегу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Украинец отобрал у военкома пистолет и открыл стрельбу

    Бывший аналитик ЦРУ указал на тревожную деталь в решениях Евросоюза по Украине

    Тарасова оценила высказывания Рудковской о Тутберидзе и Плющенко

    В Италии оценили вероятность отправки войск на Украину

    Эпидемиолог заявил о масштабной вспышке холеры в Турции

    Во Франции изучат появление плакатов в память о советских воинах

    Стало известно о планах Германии значительно увеличить военную помощь Украине

    В России студента отправили в колонию на четверть века за подготовку теракта

    Ефремов сыграет Николая II

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости