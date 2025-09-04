Телеведущие в эфире засыпали политика интимными вопросами и взбесили зрителей

Ведущие шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на телеканале ITV Эд Боллс и Сюзанна Рид взяли интервью у нового лидера «Зеленой партии Англии и Уэльса» Зака Полански и в ходе беседы засыпали его интимными вопросами. Выпуск передачи с участием политика вызвал бурные обсуждения в соцсети X: многих зрителей взбесило поведение журналистов, обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире ведущие отметили, что до прихода в политику гость шоу работал гипнотерапевтом. Они напомнили, что несколько лет назад газета The Sun предложила Полански загипнотизировать женщину так, чтобы вызвать у нее рост груди, и тот согласился. После выхода статьи об этом эксперименте Полански заявил, что описанная в материале история искажена, и принес извинения читателям.

«Вы верили, что можете увеличивать женщинам грудь и брать за это деньги. О чем вы тогда думали и как изменилось ваше мнение с тех пор?» — поинтересовался у политика Боллс. В ответ Полански сказал, что никогда в это не верил. «То есть вы не говорили женщинам представить себя с большой грудью?» — спросила у него Рид. Политик назвал их разговор абсурдным, однако ведущие продолжили его расспрашивать об эксперименте для The Sun.

Большинство пользователей встали на защиту Полански и раскритиковали ведущих. «В чем смысл этого интервью? Трата времени человека, его пытались выставить дураком. Оба ведущих грубили ему и смотрели на него свысока», — написала Margo72272862. «Это его первый день [в качестве лидера партии], а вы задаете совершенно нелепые вопросы. Я кричала на экран, чтобы Эд и Сюзанна заткнулись и задали вопросы по теме», — возмутилась SammyHenry11. «Позорное интервью», — выразила мнение zarahussain999.

