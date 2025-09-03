Интернет и СМИ
10:15, 3 сентября 2025Интернет и СМИ

50-летний телеведущий в эфире пошутил про интимную жизнь с женой и смутил коллегу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Daily Mail

Ведущий британской программы «Этим утром» (This Morning) на телеканале ITV Бен Шепард смутил коллегу Кэт Дили шуткой про интимную жизнь с женой. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире программы Шепард и Дили вместе с приглашенным экспертом показывали самые продаваемые косметические средства на рынке. Отмечалось, что популярностью у британских покупательниц пользуются румяна бренда Nars Cosmetics Orgasm (в переводе с английского языка означает «Оргазм») и тушь для ресниц бренда Too Faced под названием Better Than Sex («Лучше, чем секс»).

«Мне нужно запомнить названия "Лучше, чем секс" и "Оргазм", и я в теме», — заявил 50-летний Шепард. В ответ эксперт сказала, что он может взять эти продукты домой для жены. «Ей бы они понравились, мы уже давно не....» — признался ведущий. Его слова смутили Дили, после чего она посоветовала коллеге не отвлекаться от темы сюжета.

Ранее другой ведущий программы «Этим утром» Райлан Кларк рассказал, что случайно увидел одну из коллег обнаженной. Уточнялось, что у нее было похмелье после фестиваля сидра.

