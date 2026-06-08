Бывшего главу силового ведомства в российском регионе задержали

В Красноярском крае правоохранители задержали экс-главу СУ СК Напалкова

В Красноярском крае правоохранители задержали бывшего главу регионального управления Следственного комитета (СК) России Игоря Напалкова. Об этом пишет NGS24.

Его статус и по какому делу его задержали пока не раскрывается. Напалков занял свой пост в ноября 2010 года. В сентябре 2017 года он был отстранен на время проверки из-за жалобы местной жительницы, дочь которой сорвалась со скалы во время школьной экскурсии, а дело о халатности так и не возбудили.

После проверки мужчина вернулся к работе, но осенью 2017 года в управлении прошли обыски, а его подчиненный был задержан. 6 апреля 2018 года Напалкова освободили от должности указом президента России Владимира Путина. Причины официально не называли.

Ранее в Челябинске суд приговорил к шести годам лишения свободы экс-полковника филиала Военно-воздушной академии, который заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру.