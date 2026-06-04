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Силовые структуры
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20:24, 4 июня 2026Силовые структуры

Российский военный заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру и ответил за это

В Челябинске суд приговорил экс-военного за незаконный труд подчиненных
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил к шести годам лишения свободы экс-полковника филиала Военно-воздушной академии, который заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Военного лишили звания и признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, с 7 марта 2023 года по 28 августа 2024 года офицер, не желая тратить деньги на ремонт собственной квартиры, использовал труд подчиненных ему военнослужащих. Работы велись в служебное время, в связи с чем подчиненные убывали со службы. Их труд никак не оплачивался.

Ранее сообщалось, что в Бурятии под суд попал бывший главный врач Баргузинской центральной районной больницы за сокрытие пьяного чиновника и наркотики.

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