Российский военный заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру и ответил за это

В Челябинске суд приговорил экс-военного за незаконный труд подчиненных

В Челябинске суд приговорил к шести годам лишения свободы экс-полковника филиала Военно-воздушной академии, который заставлял подчиненных ремонтировать его квартиру. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Военного лишили звания и признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, с 7 марта 2023 года по 28 августа 2024 года офицер, не желая тратить деньги на ремонт собственной квартиры, использовал труд подчиненных ему военнослужащих. Работы велись в служебное время, в связи с чем подчиненные убывали со службы. Их труд никак не оплачивался.

Ранее сообщалось, что в Бурятии под суд попал бывший главный врач Баргузинской центральной районной больницы за сокрытие пьяного чиновника и наркотики.