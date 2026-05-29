Бывший главврач российской больницы попал под суд за сокрытие пьяного чиновника

В Бурятии экс-главврач больницы получил условный срок за незаконный оборот наркотиков

В Бурятии под суд попал бывший главный врач Баргузинской центральной районной больницы за сокрытие пьяного чиновника и наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности») и части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на три года и семь месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в системе здравоохранения, сроком на два года.

По данным следствия, в конце ноября 2024 года фигурант скрыл алкогольное опьянение главы муниципального образования, который стал участником ДТП. Мужчина указал дежурному врачу подменить и направить на исследование образцы крови другого человека.

Правоохранители провели обыск в доме фигуранта. В результате, в кармане его пиджака нашли и изъяли наркотическое средство гашиш в значительном размере.

