14:16, 18 мая 2026

Главврач российской психбольницы попал под следствие за взятки

В Подмосковье арестовали главврача психбольницы за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье арестовали главврача психбольницы за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, Новицкий, являясь главным врачом психиатрической больницы № 5 в период с 1 сентября 2021 года по 1 мая этого года совместно с соучастником и другими неустановленными должностными лицами из числа руководства, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил взятки на сумму 650 тысяч рублей. За совершение действий по содержанию пациентов в отделении больницы в нарушение положения об оказании платных услуг медицинского и немедицинского характера и в нарушение режима их содержания.

Суд избрал Новицкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что шесть миллионов рублей за рельсы подвели начальника РЖД под суд.

