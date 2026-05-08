Шесть миллионов рублей за рельсы подвели начальника РЖД под суд

В Петербурге начальника участка ж/д пути отправили под домашний арест за взятку

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил начальника участка железнодорожного пути Санкт-Петербург — Московская дистанция пути филиала ОАО «РЖД» Сергея Андреева под домашний арест за взятку в размере шести миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Андреев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он будет находиться под домашним арестом на срок по 4 июля. Кроме него в деле есть второй фигурант — главный инженер Ахмет Атамурадов, который выступал в роли посредника. Он обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Мужчине избран запрет определенных действий. Оба обвиняемых свою вину признали.

По данным следствия, Андреев придумал план, по которому мог получить не менее шести миллионов рублей взятки. В качестве посредника он привлек своего подчиненного Атамурадова и высказал ему требование о передаче взятки главе ООО «Петростройэксперт», который на подконтрольном ему участке железнодорожного пути занимался установкой 32 страховочных рельсовых пакетов.

В декабре 2025 года главный инженер получил первую часть взятки в размере одного миллиона рублей, не позднее 28 февраля получил еще два миллиона, а 5 мая, будучи участником оперативно-разыскных мероприятий, получил еще три миллиона рублей с муляжами, часть из которых передал своему начальнику.

