Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:00, 8 мая 2026Силовые структуры

Шесть миллионов рублей за рельсы подвели начальника РЖД под суд

В Петербурге начальника участка ж/д пути отправили под домашний арест за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил начальника участка железнодорожного пути Санкт-Петербург — Московская дистанция пути филиала ОАО «РЖД» Сергея Андреева под домашний арест за взятку в размере шести миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Андреев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он будет находиться под домашним арестом на срок по 4 июля. Кроме него в деле есть второй фигурант — главный инженер Ахмет Атамурадов, который выступал в роли посредника. Он обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Мужчине избран запрет определенных действий. Оба обвиняемых свою вину признали.

По данным следствия, Андреев придумал план, по которому мог получить не менее шести миллионов рублей взятки. В качестве посредника он привлек своего подчиненного Атамурадова и высказал ему требование о передаче взятки главе ООО «Петростройэксперт», который на подконтрольном ему участке железнодорожного пути занимался установкой 32 страховочных рельсовых пакетов.

В декабре 2025 года главный инженер получил первую часть взятки в размере одного миллиона рублей, не позднее 28 февраля получил еще два миллиона, а 5 мая, будучи участником оперативно-разыскных мероприятий, получил еще три миллиона рублей с муляжами, часть из которых передал своему начальнику.

Ранее сообщалось, что бывший глава министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский получил 9 лет лишения свободы и 28 миллионов рублей штрафа за необычные взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Немецкие школьники захотели отправить Мерца на фронт

    В зоне СВО заметили «Герберу» с «мини-камикадзе»

    Ушедший из России автогигант заявил о миллиардных убытках

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok