Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 8 мая 2026Силовые структуры

Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

Экс-министр природы Оренбуржья Самбурской получил 9 лет колонии за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алена Глухова / ТАСС

Бывший глава министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурской получил девять лет лишения свободы и 28 миллионов рублей штрафа за необычные взятки. Об этом сообщает «АиФ Оренбург».

По данным издания, в период с 2020 по 2024 год мужчина вымогал вознаграждение у глав коммерческих фирм, которые подчинялись возглавляемому им ведомству. Он брал взятки лично, но не деньгами, а услугами и имуществом. Так, его родственники бесплатно пользовались автомобилем премиальной марки стоимостью более десяти миллионов рублей. Кроме этого, чиновник получил другое имущество стоимостью около одного миллиона рублей. За это он обеспечивал бизнесменам общее покровительство.

Самбурской признан виновным по нескольким эпизодам получения взяток. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области суд продлил арест бывшему министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали ответного удара на нарушения ВСУ режима прекращения огня

    Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

    У женщины появился ребенок от покойного жениха спустя три года после его смерти

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнаженном виде раскрыла секреты красоты

    Зеленский выступил с необычным заявлением по случаю Дня Победы

    Пользователей наушников предупредили об ударах током

    Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

    В Киеве объявили воздушную тревогу после заявления Минобороны России

    Украина декоммунизировала безлюдные улицы Чернобыля

    Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» в пятый раз выиграть Лигу Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok