Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

Экс-министр природы Оренбуржья Самбурской получил 9 лет колонии за взятки

Бывший глава министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурской получил девять лет лишения свободы и 28 миллионов рублей штрафа за необычные взятки. Об этом сообщает «АиФ Оренбург».

По данным издания, в период с 2020 по 2024 год мужчина вымогал вознаграждение у глав коммерческих фирм, которые подчинялись возглавляемому им ведомству. Он брал взятки лично, но не деньгами, а услугами и имуществом. Так, его родственники бесплатно пользовались автомобилем премиальной марки стоимостью более десяти миллионов рублей. Кроме этого, чиновник получил другое имущество стоимостью около одного миллиона рублей. За это он обеспечивал бизнесменам общее покровительство.

Самбурской признан виновным по нескольким эпизодам получения взяток. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

