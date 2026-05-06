Появились подробности по делу задержанного в российском регионе министра

07:29, 6 мая 2026

В Кемеровской области суд продлил арест экс-министру здравоохранения Беглову
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Кемеровской области суд продлил арест бывшему министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Бывший министр будет под стражей до 7 июня. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки») и находится за решеткой с 10 июня 2025 года.

Сам Беглов вину признал частично. На заседании он заявил, что не будет препятствовать расследованию и готов к сотрудничеству. Адвокат сообщил, что экс-министр намерен подготовить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Защита также просила провести заседание в закрытом режиме из-за тайны следствия и состояния здоровья подзащитного.

По версии следствия, с января по июнь 2025 года руководитель обособленного подразделения компании «Медтрейд — СРЦ» передавал Беглову крупные суммы за помощь в заключении договоров на поставку медицинских изделий и товаров, а также за общее покровительство. В ходе обысков у чиновника изъяли значительное количество наличных, часть из которых находилась в тайнике.

Дмитрий Беглов занимал пост министра здравоохранения Кузбасса с апреля 2022 года. 6 июня 2025 года он уволился по собственному желанию.

