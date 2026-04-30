Силовые структуры
12:00, 30 апреля 2026

Мэр российского города на видео рассказал об укравшей земли на 21 миллиард рублей компании

Mash: Мэр Уфы заявил, что его оклеветали компании, укравшие земли на ₽21 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выступил в суде с речью и попал на видео. Он рассказал о группе компаний, укравшей земли на 21 миллиард рублей. Мавлиев настаивает на том, что его оклеветали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, своей вины градоначальник не признал.

На видео он рассказал, что его оклеветала группа компаний «Прайм». Мавлиев сообщил, что писал заявления о фактах этих хищений с сентября 2025 года и что никаких взяток не брал. Также он показал, что в основе одного из обвинений лежат показания бывшего председателя госкомитета республики по жилстройнадзору Артура Давлетшина, у которого выявлено 32 эпизода взяток.

Ранее сообщалось, что Мавлиев обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд арестовал его до 11 июля.

