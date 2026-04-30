09:42, 30 апреля 2026

Раскрыто решение для задержанного главы российского города

В Башкирии суд заключил под стражу мэра Уфы Мавлиева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

В Башкирии суд заключил под стражу мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Мавлиев обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Он арестован на срок до 11 июля.

По данным следствия, градоначальник обвиняется в том, что незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория «Радуга». Таким образом, ущерб от его действий составил более 13 миллионов рублей. Кроме того, он организовал сбор денежных средств от рекламных агентов, которые выиграли торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 миллионов рублей. Затем, за счет пожертвованных рекламными агентствами денег в собственность муниципального образования был приобретен автомобиль представительского класса стоимостью более 21 миллиона рублей.

Также, Мавлиев лично получил от юридического лица взятку в размере 10 миллионов рублей за общее покровительство.

О задержании мэра Уфы стало известно 28 апреля.

