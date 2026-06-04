ПМЭФ-2026. День второй

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15:14, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме обсудят смягчение сроков подключения к цифровому рублю для новых значимых банков

Аксаков: Несколько значимых банков не успевают внедрить цифровой рубль с сентября 2026-го
Лилиана Набиуллина (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Госдуме на данный момент обсуждают возможность введения отсрочки для нескольких значимых кредитных организаций, не успевающих с 1 сентября 2026 года подключить возможность оплаты цифровыми рублями. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам парламентария, речь идет о нескольких банках, признанных системно значимыми кредитными организациями только в этом году. Такие банки наряду с системно значимыми (то есть относящимися к их числу уже долгое время) должны интегрировать цифровой рубль с начала осени, обратил внимание он.

«Мы обсуждаем варианты, как урегулировать эту ситуацию, — поделился Аксаков. — Представляется, что для таких банков в виде исключения целесообразно было бы предусмотреть более гибкий график подключения к платформе».

При этом на днях в разговоре с ТАСС руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку предупредил о том, что введение некой отсрочки не гарантированно, поскольку в ЦБ занимают твердую позицию по этому вопросу.

Напомним, с 1 сентября 2026 года возможность совершать операции с цифровыми рублями должны предоставить всем пользователям крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами. Для остальных универсальных кредитных организаций и их крупных клиентов это правило начнет действовать с 1 сентября 2027 года, а для всех прочих — с 1 сентября 2028-го.

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