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23:15, 23 июля 2026 (обновлено: 23:26, 23 июля 2026)Спорт

Боксер Бивол перенес операцию

Боксер Дмитрий Бивол перенес операцию на локте
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в своем Telegram-канале сообщил, что перенес операцию на локте.

Спортсмен рассказал, что операция прошла успешно. Отмечается, что восстановление займет до двух недель.

30 мая Бивол впервые после реванша с Артуром Бетербиевым провел титульный поединок. Спортсмен вышел на ринг против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и одержал победу единогласным решением судей. Бой стал главным событием турнира RCC. Бивол защитил титулы IBF и WBA.

У 35-летнего россиянина 25 побед (12 нокаутом) и поражение только от Бетербиева в октябре 2024 года.

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