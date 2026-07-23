Боксер Бивол перенес операцию

Боксер Дмитрий Бивол перенес операцию на локте

Российский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в своем Telegram-канале сообщил, что перенес операцию на локте.

Спортсмен рассказал, что операция прошла успешно. Отмечается, что восстановление займет до двух недель.

30 мая Бивол впервые после реванша с Артуром Бетербиевым провел титульный поединок. Спортсмен вышел на ринг против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и одержал победу единогласным решением судей. Бой стал главным событием турнира RCC. Бивол защитил титулы IBF и WBA.

У 35-летнего россиянина 25 побед (12 нокаутом) и поражение только от Бетербиева в октябре 2024 года.