Масштабное внедрение цифрового рубля стартовало в России

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу стартовало в РФ

Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу стартовало в России с началом 2026 года. Об этом пишут РИА Новости.

Цифровой рубль уже доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А к началу осени — 1 сентября крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны предоставить возможность совершать операции с цифровыми рублями всем.

У других же универсальны банков и крупных клиентов данная обязанность возникнет позже — с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний с сентября 2028 года.

Цифровой рубль является новой формой российской национальной валюты, но не отменяет и не заменяет существующие наличные и безналичные формы.

Ранее Банк России решил установить с 1 января 2026 года нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства.