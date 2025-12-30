Банк России заявил об отсутствии комиссии на один вид платежей цифровыми рублями

ЦБ РФ: Операции с цифровыми рублями с 1 января будут проводиться без комиссии

Банк России решил установить с 1 января 2026 года нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства, то есть в бюджет. Об отсутствии комиссий по этому виду платежей говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Возможность получить доступ к кошелькам с цифровыми рублями для таких операций появится у россиян с 1 сентября, пока же она есть только у участников пилота, напомнили в ЦБ.

Также там отметили, что до конца следующего года льготный период без комиссий действует для бизнеса по всем операциям с цифровыми рублями. «Для граждан в любое время платежи и переводы с использованием цифровой национальной валюты бесплатные», — уточнил регулятор.

Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов предположил, что массового перехода на цифровой рубль на потребительском уровне в России пока не ожидается. «Вот сейчас, если держать деньги на накопительном счете, вы получаете какой-то процент. На цифровые рубли ничего начисляться не будет. То есть уже этот факт может заставить вас подумать "а нужны ли мне в принципе цифровые рубли?"», — сказал он на встрече со студентами в Томске, отметив, что для пополнения кошельков значительными суммами гражданам придется пожертвовать доходностью вкладов или счетов.