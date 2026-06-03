Темпы роста цен в России ускорились

Годовая инфляция ускорилась в России до 5,39 %

Темпы роста цен ускорились в России, увеличившись неделя к неделе более чем вдвое — с 0,07 процента 19-25 мая до 0,15 процента 26 мая-1 июня. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.

Значительный вклад в ценовую динамику внесло подорожание услуг на 0,44 процента. Бензин год к году подорожал на 13,11 процента, прибавив за семь дней 0,45 процента после 0,34 процента неделей ранее. Дизельное топливо подорожало еще сильнее — на 0,78 процента.

Плодоовощная продукция стала дороже в конце мая на 1,1 процента. При этом дешевеют молочные продукты, а куриные яйца потеряли в цене сразу около двух процентов.

В целом инфляция продолжает держаться существенно ниже отметки в 6 процентов. Ранее глава ведомства Максим Решетников назвал замедление темпов роста цен в России в 2026 году абсолютно устойчивой тенденцией.

