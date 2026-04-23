15:14, 23 апреля 2026Экономика

Министр назвал замедление инфляции в России абсолютно устойчивым

Замедление темпов роста цен в России является в 2026 году абсолютно устойчивой тенденцией. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

«Несмотря на вызовы и попытки исключить Россию из глобальных процессов, наша экономика остается устойчивой, открытой, конкурентоспособной, сохраняет рыночный характер», — сказал министр на сербско-российском деловом форуме, проходящем в Белграде.

По его словам, снижение темпов роста ВВП стало платой за снижение инфляции, цель, которая уже «во многом решена». Решетников отметил, что в прошлом году цены в России выросли на 5,6 процента и в 2026-м тенденция замедления их роста закрепляется.

Согласно текущим данным, инфляция в РФ составляет 5,68 процента против 5,86 процента на конец марта.

Ранее глава Минэкономразвития констатировал, что высокие уровни инфляции, фиксировавшиеся в РФ в начале 2026 года, остались позади, а влияние налоговых изменений на темпы роста цен оказалось ниже, чем ожидалось.

