Экономика
17:59, 25 февраля 2026Экономика

Скачок инфляции назвали в России пройденным

Решетников: Скачок инфляции, который был в начале года, в России прошли
Дмитрий Воронин

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Высокие уровни инфляции, фиксировавшиеся в начале 2026 года, остались позади, а влияние налоговых изменений на темпы роста цен оказалось ниже, чем ожидалось. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

Годовой уровень инфляции уже в середине февраля опустился до 5,85 процента, напомнил министр. «В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли», — констатировал он в ответ на вопрос журналистов, нормализовались ли темпы роста цен в стране.

Тот факт, что рост НДС сказался на инфляции «существенно меньше, чем предполагалось» Решетников назвал отражением жестких денежно-кредитных условий, связанных в свою очередь с политикой Центробанка (ЦБ) РФ.

Показатель недельного роста цен в стране составлявший с 3 по 9 февраля 0,13 процента, а до этого — 0,2 процента, замедлился с 10 по 16 февраля до 0,12 процента. С начала года инфляция на отчетной неделе снизилась с 2,24 до 1,95 процента.

ЦБ объяснил принятое 13 февраля решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. При этом прогноз по инфляции на 2026 год регулятор повысил с 4-5 до 4,5–5,5 процента, отметив также, что инфляционные ожидания в стране сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать устойчивому замедлению темпов роста цен.

