Банк России объяснил решение вновь снизить ключевую ставку

ЦБ объяснил снижение ключевой ставки сбалансированным ростом экономики России

Банк России объяснил решение снизить ключевую ставку до 15,5 процента годовых тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

Новый шаг в рамках продолжающегося с прошлого июня цикла снижения ставки последовал, несмотря на значительное ускорение инфляции, комментируя которое Центробанк указал на «некоторое перераспределение» показателя между 2025 и 2026 годами, выразившееся в том, что в декабре значимое влияние повышения НДС на цены отсутствовало, а в январе рост цен на овощи и повышение налога привело к противоположному эффекту, то есть более высокой инфляции. Ее повышение в ЦБ назвали «временным, но значительным».

«После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — отмечается в пресс-релизе. В нем также говорится, что показатель устойчивой инфляции в стране снизится до целевых 4 процентов уже во втором полугодии.

При этом, с учетом указанного «смещения», прогноз Банка России по инфляции на 2026 год решено было повысить с 4-5 до 4,5–5,5 процента.