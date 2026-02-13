Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
14:09, 13 февраля 2026Экономика

Банк России объяснил решение вновь снизить ключевую ставку

ЦБ объяснил снижение ключевой ставки сбалансированным ростом экономики России
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Банк России объяснил решение снизить ключевую ставку до 15,5 процента годовых тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

Новый шаг в рамках продолжающегося с прошлого июня цикла снижения ставки последовал, несмотря на значительное ускорение инфляции, комментируя которое Центробанк указал на «некоторое перераспределение» показателя между 2025 и 2026 годами, выразившееся в том, что в декабре значимое влияние повышения НДС на цены отсутствовало, а в январе рост цен на овощи и повышение налога привело к противоположному эффекту, то есть более высокой инфляции. Ее повышение в ЦБ назвали «временным, но значительным».

«После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — отмечается в пресс-релизе. В нем также говорится, что показатель устойчивой инфляции в стране снизится до целевых 4 процентов уже во втором полугодии.

При этом, с учетом указанного «смещения», прогноз Банка России по инфляции на 2026 год решено было повысить с 4-5 до 4,5–5,5 процента.

