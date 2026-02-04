Реклама

Экономика
19:23, 4 февраля 2026Экономика

Инфляция в России ускорилась

Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,2 процента
Платон Щукин
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В период с 27 января по 2 февраля общий рост цен в России составил 0,2 процента, что выше чем 0,19 процента, зафиксированные на предыдущей неделе. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

С начала года инфляция превысила два процента, отдельно за первые два дня февраля она составила 0,07 процента. Самыми сильными темпами цены росли в начале года, после чего две недели подряд прирост замедлялся.

Наибольший вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары — плюс 0,29 процента за минувшую неделю. В том числе плодоовощная продукция подорожала на 2,1 процента.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,01 процента, а услуги — на 0,56 процента. Рекордсменом среди всех позиций стал огурец — плюс 6,27 процента за неделю.

Ранее сообщалось, что на фоне бурного роста цен в начале года аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по инфляции на весь год до 5,3 процента. Прогноз регулятора предусматривает общее подорожание товаров и услуг на 4,5 процента, однако половина этого роста уже реализовалась за первый месяц.

На этой неделе в ЦБ указали, что такая тенденция стала тревожным сигналом для экономики, поскольку она может привести к сохранению инфляционных ожиданий граждан и бизнеса на повышенном уровне и тем самым затормозить снижение ключевой ставки. Основной причиной роста цен чиновники и аналитики считают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, однако его эффект оказался значительнее, чем предполагалось ранее.

