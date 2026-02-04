Реклама

Экономика
13:25, 4 февраля 2026

Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

ЦБ: Повышение НДС создает риски сохранения высоких инфляционных ожиданий
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В начале 2026 года произошло повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов — это спровоцировало рост потребительских цен в России. О тревожной ситуации сообщили в Центробанке (ЦБ) страны.

Представители регулятора подчеркнули, что реакция на повышение НДС стала тревожным сигналом для экономики. Случившееся может привести к сохранению инфляционных ожиданий граждан и бизнеса на повышенном уровне. Кроме того, эффект от повышенного НДС может закрепиться в дальнейшем.

Это, в свою очередь, рискует замедлить снижение инфляции на внутреннем рынке. В Центробанке добавили, что резко подскочившие потребительские цены могут в конечном итоге серьезно удлинить инерционный инфляционный «хвост». На фоне этого регулятор пообещал и дальше сохранять жесткую денежно-кредитную политику для контроля инфляции.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Путин прокомментировал влияние повышенного НДС на цены в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что резкий рост потребительских цен на фоне повышения НДС является краткосрочным явлением.

Он заметил, что ускорение инфляции в начале года было довольно ожидаемым. Глава государства предположил, что это стало следствием перенастройки налоговой системы в России. Он напомнил, что с начала 2026 года произошло не только увеличение налога на добавленную стоимость, но и сокращение начального порога выручки малого бизнеса для его уплаты — он снизился до 20 миллионов рублей.

Путин добавил, что в правительстве и ЦБ также рассчитывают на краткосрочный эффект от повышенного НДС. Он подчеркнул, что прежде повышение ставки этого налога также сопровождалось ростом цен, однако спустя время восстанавливался баланс. «Полагаю, что так будет и сейчас», — резюмировал президент.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В России дали прогноз по инфляции в 2026 году

По итогам текущего года рост потребительских цен в России должен замедлиться до 4-4,5 процента. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак.

Он заметил, что благодаря мерам регулятора инфляция на внутреннем рынке страны может вплотную приблизиться к таргету Центробанка к концу декабря 2026-го. «Инфляция [в 2026 году] будет на уровне таргета», — предсказал вице-премьер.

При этом ряд специалистов сомневается в реализации прогноза Новака и Центробанка. По их оценкам, рост потребительских цен в 2026 году уже превысил треть от годового плана, рассчитываемого регулятором.

